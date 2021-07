Reclusa com suspeita de AVC transportada ao hospital do Funchal

Uma reclusa com cerca de 50 anos foi transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, esta manhã, depois de se ter sentido mal no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O socorro e transporte foi garantido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que receberam o alerta por volta das 11h15. Uma ambulância foi mobilizada para o local.