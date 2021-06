Madeira com o maior aumento de construções novas licenciadas

"No 1.º trimestre de 2021, foram licenciados 6,5 mil edifícios em Portugal, o que corresponde a um aumento de 7,0% face ao 1º trimestre de 2020 (+1,0% no 4º trimestre de 2020)", escreve hoje o Instituto Nacional de Estatística. Com um aumento de 27,1% no licenciamento de novas construções, a Madeira destacou-se, embora no global dos licenciamentos, tenha sido o segundo resultado mais modesto.

Nas estatística divulgada esta manhã, o INE realça que "do total de edifícios licenciados, 73,2% eram construções novas e destas, 80,2% destinavam-se a habitação familiar. Os edifícios licenciados para demolição (430 edifícios) corresponderam a 6,6% do total de edifícios licenciados no 1º trimestre de 2021".

E especifica: "A Região Autónoma dos Açores foi a única a apresentar uma variação homóloga negativa no número total de edifícios licenciados no 1º trimestre de 2021 (-0,9%). As restantes regiões apresentaram variações homólogas positivas, com destaque para a Área Metropolitana de Lisboa (+13,2%), Alentejo (+11,8%) e Centro (+6,4%)", tendo a Madeira aumentado, ainda assim, 5%.

Já o "número de edifícios licenciados em construções novas cresceu 8,4% face ao 1º trimestre de 2020, acompanhado por um crescimento de 1,5% nas obras de reabilitação. Em comparação com o trimestre anterior, o licenciamento em construções novas aumentou 13,7% e as obras de reabilitação cresceram 8,4%", refere.

"Com exceção da Região Autónoma dos Açores (-1,3%), todas as regiões do país registaram um crescimento homólogo no licenciamento para construções novas, evidenciando-se a Região Autónoma da Madeira (+27,1%), a Área Metropolitana de Lisboa (+13,3%) e o Norte (+9,5%)", aponta, o que representa mais do dobro da média nacional e da principal região portuguesa e o triplo do que ocorreu a Norte.

Por outro lado, "no 1º trimestre de 2021 foram licenciados 6,8 mil fogos em construções novas para habitação familiar. Este valor representa uma subida de 6,8%, face ao 1º trimestre de 2020 (+9,3% no 4º trimestre de 2020). A Área Metropolitana de Lisboa e a Região Autónoma da Madeira foram as únicas a apresentar uma variação homóloga negativa desta variável (-11,7% e -11,6%, respetivamente). Sublinha-se o crescimento desta variável em todas as restantes regiões, com maior relevância no Algarve (+72,5%), sendo de salientar o licenciamento de vários empreendimentos imobiliários designadamente no município de Silves", frisa o INE.

Por fim, sobre os licenciamentos, "em Portugal, no 1º trimestre de 2021, a área total licenciada aumentou 5,3% em termos homólogos (-3,3% no 4º trimestre de 2020). O desempenho deste indicador não foi semelhante em todas as regiões. A região do Algarve exibiu o crescimento mais expressivo (+76,3%) em resultado do licenciamento de edifícios com um maior número de pisos e áreas totais dos edifícios mais elevadas. As regiões Norte e Centro assinalaram igualmente crescimentos homólogos nesta variável (+10,6% e +8,2%, respetivamente). Em sentido oposto, a Região Autónoma dos Açores e a Região Autónoma da Madeira registaram os decréscimos mais significativos: -33,5% e -26,8%, pela mesma ordem", contrapõe a autoridade estatística.

Construção concluída com números piores

Já no que toca ao número total de edifícios concluídos (construções novas, ampliações, alterações e reconstruções), neste período "diminuiu 13,6% em relação ao 1º trimestre de 2020 (-4,1% no 4º trimestre de 2020). Neste período, estima-se que tenham sido concluídos 3,7 mil edifícios em Portugal, correspondendo, na sua maior parte, a construções novas (80,5%) e que destas, 79,5% tenham tido como destino a habitação familiar", assegura para o global do país.

"Estima-se que apenas a Região Autónoma dos Açores tenha registado um crescimento homólogo nos edifícios concluídos (+3,7%)", adianta. "Nas demais regiões foram observadas variações homólogas negativas, destacando-se o Algarve (-38,9%), Norte (-15,4%) e Centro (-13,3%)", sendo que na Madeira diminuiu 4,3%.

No entanto, "verificaram-se reduções de 8,1% nas obras concluídas em construções novas e 30,9% nas obras de reabilitação, face ao 1º trimestre de 2020. Em comparação com o trimestre anterior, as variações foram de +0,9% e -1,5%, pela mesma ordem", sendo que aqui "a Região Autónoma da Madeira foi a única a apresentar um crescimento homólogo nas obras concluídas em construções novas (+17,2%). Em todas as outras regiões foram observadas variações homólogas negativas neste trimestre, com maior incidência na região do Algarve (-32,9%)", frisa.

Por outro lado, pela negativa, "as obras concluídas para reabilitação diminuíram 30,9%. Apesar do crescimento verificado na Região Autónoma dos Açores (+28,9%), nas restante regiões verificaram-se reduções, com maior prevalência no Algarve (-48,8%), Área Metropolitana de Lisboa (-41,7%) e Região Autónoma da Madeira (-40,0%)", especifica.

Também "no 1º trimestre de 2021 foram concluídos 4,8 mil fogos em construções novas para habitação familiar, correspondendo a um acréscimo de 12,3% face ao 1º trimestre de 2020 (+13,0% no 4º trimestre de 2020), com fraco resultado na RAM, entre as regiões que mais perderam. "Estima-se que este crescimento tenha abrangido as regiões da Área Metropolitana de Lisboa (+30,7%), Norte (+10,7%), Centro (+8,8%) e Algarve (+1,6%). As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, tal como o Alentejo, terão observado decréscimos neste indicador: -19,7%, - 16,7% e -11,9%, respectivamente", conclui.