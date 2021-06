Vento gera prejuízo de 34 milhões

Estudo encomendado pela Secretaria do Turismo à UMa revela que, 20% dos passageiros afectados pela inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira, acabam por não regressar.

A imagem da primeira página do DIÁRIO vai para as ‘25 horas’ de Marcelo Rebelo de Sousa na Madeira. Presidente da República elegeu o mar como prioridade, ouviu queixas, pôs-se ao lado dos lesados da banca, condecorou artista no Caniço, deu um mergulho, falou com sem-abrigo e assegurou que não furou o recolher obrigatório em vigor. Promete regressar para o ano.

Outra da notícia em destaque vai para a página 2, com ‘Funchal’ 2027 a receber 138 propostas. Júri para a candidatura do Funchal Capital Europeia da Cultura vai avaliar projectos oriundos de seis países.

No desporto, Carlos Pereira bate com a porta do Madeira Andebol SAD. Presidente diz-se “aborrecido” com falta de apoio do Governo Regional. Ainda no desporto, mas na justiça, destaque para a sentença do Marítimo por fraude que chega após o Verão.

