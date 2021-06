Consumo entre 16 e 30 de Maio ultrapassa níveis anteriores à pandemia

O consumo em Portugal, entre 16 e 30 de maio, ultrapassou níveis verificados antes da pandemia, com um destaque ainda para o aumento das compras com cartões estrangeiros, segundo dados da SIBS, hoje divulgados.

"O dia 16 de maio de 2021 marca o início de uma nova fase no processo de recuperação das atividades económicas em Portugal, com a reabertura do espaço aéreo e com a inclusão de Portugal na lista verde de países seguros para viajar do Reino Unido", recorda a entidade, que gere o Multibanco.

Assim, entre 16 e 30 de maio de 2021, as compras (físicas e 'online') na rede Multibanco "cresceram 37% face ao período homólogo de 2020 e 13% face ao de 2019", revelou a SIBS.

Segundo a empresa, considerando apenas as compras físicas, "estas registaram um crescimento de 34% face ao período homólogo de 2020, enquanto as 'online' aumentaram 58%", um crescimento que é "também visível face ao período homólogo de maio 2019, portanto em pré-pandemia, estando as compras físicas já 6% acima, enquanto as 'online' mais do que duplicaram (+106%)", algo que demonstra "uma vez mais a resiliência do comércio digital, mesmo em cenário de desconfinamento".

No período em análise, de acordo com a SIBS, "as compras com cartões estrangeiros registaram um crescimento acelerado, subindo 38% face à primeira quinzena de maio", o que significa que praticamente duplicam "o registado no mês de abril e mais de três vezes o valor de 2020 (241%), pese embora ainda não tenha atingido os valores de 2019 (-39%)".

Os dados divulgados pela empresa mostram ainda que "a atividade que mais cresceu nas últimas semanas (de 16 a 30 de maio) foi o Alojamento Turístico, registando um incremento de 28% face à quinzena anterior de maio e de 95% (quase duplicando) face ao mês anterior".

A SIBS revela ainda que "em segundo lugar encontra-se a Restauração, com um incremento de 4% face à primeira quinzena [...], reforçando a ideia de uma rápida recuperação no setor do Turismo".

Por região, os territórios "que mais cresceram nas últimas semanas foram o Algarve (+9% vs 1.ª quinzena e +23% vs mês anterior) e a Madeira (+3% vs 1.ª quinzena e +14% vs mês anterior), mais uma vez regiões com maior preponderância turística", refere a SIBS.

De acordo com a empresa, "todas as regiões de Portugal (Continental e Regiões Autónomas) se encontram acima dos valores homólogos de 2020 e também de 2019, portanto pré-pandemia, sendo a única exceção a região de Lisboa e Vale do Tejo, com -3% vs período homólogo de 2019".

A SIBS realizou ainda uma análise ao último fim de semana em que se realizou a Final da Liga dos Campeões da UEFA no Porto (29 e 30 de maio), tendo encontrado "crescimentos significativos em comparação com o fim de semana anterior (22 e 23 de maio)".

Os dados da empresa para este período mostram que "o consumo com cartões estrangeiros em Portugal registou um crescimento de 22% face ao fim de semana anterior" e que os "Alojamentos Turísticos aumentaram 21%", com a Restauração e Gasolineiras a crescerem "ambos 10% face ao fim de semana anterior".

Nesse fim de semana, a região algarvia registou um crescimento de 13%, Lisboa de 10% e Norte um aumento de 8% no número total de compras físicas, sendo "as regiões de Portugal que mais crescem em Portugal também face ao fim de semana anterior", remata a SIBS.