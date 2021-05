DGS atribui mais 14 casos de covid-19 à Madeira

A Madeira regista hoje, dia 27 de Maio, 14 novos casos de infecção por covid-19, indica a Direcção-Geral da Saúde (DGS) no seu boletim epidemiológico.

A Região contabiliza assim, segundo a DGS, 9.674 infectados pelo novo coronavírus.

De acordo com o boletim, a RAM soma até à data 69 mortes associadas à doença (menos três do que as reportadas pelas autoridades regionais de saúde), depois de uma mulher de 90 anos, que se encontrava internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, ter falecido, na passada terça-feira. A última morte associada à covid-19 na Madeira tinha ocorrido aproximadamente dois meses antes, em 27 de Março.

No que toca ao país foram registados x óbitos e x novos casos nas últimas 24 horas. Não há óbitos hoje a reportar.

Descarregue aqui o boletim da DGS: