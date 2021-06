Obras encerram nó de Água de Pena e nó do Aeroporto Leste

A ViaLitoral está a realizar diversas obras de manutenção na via rápida, pelo que terá de encerrar alguns nós para concluir as mesmas.

No dia 9 de Junho, será encerrado o nó de saída de Água de Pena, no sentido Ribeira Brava - Machico, entre as 8h e as 18 horas.

Já no dia 11 de Junho o encerramento acontece no nó de entrada, Aeroporto Leste, no sentido, Machico - Ribeira Brava, entre as 8h e as 18 horas.