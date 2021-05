Número de recuperados em Timor-Leste ultrapassa o de novas infecções

Timor-Leste registou hoje mais uma morte de uma pessoa infectada com covid-19, um homem de 59 anos, com o número de recuperados a ultrapassar o de novas infecções, anunciaram as autoridades.

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que a nova vítima é um homem que durante a madrugada de hoje se deslocou ao Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), onde explicou que estava doente há pelo menos dois dias.

Com esta morte aumentou para 15 o total de óbitos de pessoas infectadas com o SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

"O paciente tinha uma história clínica de uma operação aos rins. Os exames realizados levaram a um diagnóstico de peritonite e choque séptico. Foi confirmado um teste positivo ao SARS-CoV-2 e transferido para o centro de isolamento de Vera Cruz", explica, notando que o homem morreu ao final da manhã.

No que toca à evolução diária de casos, o CIGC registou nas últimas 24 horas mais 184 casos em Díli, 11 em Baucau, seis em Bobonaro, cinco em Covalima, três em Aileu, dois cada em Ainaro e Liquiçá e um cada em Ermera e Viqueque.

Fonte do CIGC disse à Lusa que entre os casos positivos detectados hoje há 27 seminaristas do Seminário Maior Interdiocesano de Fatumeta, de entre um total de 46 pessoas testadas naquele local.

Este é o segundo surto detectado num seminário depois de um surto de 14 casos positivos entre 21 testados no Seminário dos Canossianos na zona de Hera, município de Díli.

O número de recuperados foi de 225 pelo que o número de casos activos caiu para 2.727, a primeira queda em várias semanas, e o total acumulado desde o início da pandemia subiu para 6.459.

O total de casos positivos detectados em Díli corresponde a 10,7% dos 1714 realizados na capital, enquanto os 31 registados fora da capital correspondem a 5,4% dos 574 testes realizados.

A taxa de incidência da doença está agora nos 48,8 casos por 100 mil habitantes em Díli e nos 14,5 por 100 mil a nível nacional.

O total de pessoas no centro de isolamento de Vera Cruz aumentou para 41, com quatro em estado grave, e o registo de um primeiro bebé, que nasceu no local, a testar positivo ao SARS-CoV-2.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.487.457 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,7 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.