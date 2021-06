Nacional processa Pedrão por quebra contratual

O Nacional vai avançar com um processo, junto do FIFA, contra o defesa central brasileiro Pedrão, alegando uma quebra do contrato assinado entre as duas partes.

Segundo uma fonte do clube alvinegro, o futebolista ter-se-á recusado a cumprir um acordo complementar que tinha assinado com o clube, no ano passado, na mesma altura em que rubricou o respectivo contrato de trabalho.

A situação explica-se da seguinte forma: Pedrão veio cedido por uma temporada pelo Palmeiras, com o Nacional a ficar com o direito de opção pelo jogador no final desta época. No entanto, em paralelo com o contrato tripartido de empréstimo, assinado entre Palmeiras, Nacional e Pedrão, o clube madeirense e o jogador rubricaram um acordo complementar em que assumiam um vínculo de quatro anos, caso fosse exercido o direito de opção.

Ora o Nacional manifestou, desde logo, a intenção de ficar com o jogador, pagando a verba estabelecida no tal direito de opção - que era de 600 mil euros. Comunicou esse facto ao Palmeiras e a Pedrão, mas, de acordo com a mesma fonte do clube nacionalista, este acabou por não reconhecer a validade do acordo complementar, tendo mesmo avançado com outras exigências para poder continuar na Madeira.

Diferente é a interpretação do clube liderado por Rui Alves, que não só considera legal o contrato assinado, mas também, por via da nega de Pedrão, vai levar o caso à FIFA para ser recompensado. E isto porque o Nacional pretendia ficar com o atleta para poder negociá-lo posteriormente.

Para já, o jogador está de regresso ao Palmeiras, desconhecendo-se se vai permanecer na colectividade brasileira ou se será vendido a um outro clube.