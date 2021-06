Assembleia Municipal do Porto Santo foi unanime na maioria dos pontos discutidos

A Assembleia Municipal ordinária no Porto Sando aconteceu esta terça-feira, 29 de Junho, e contou com alguns pontos de interesse publico, nomeadamente o ambiente.

Fátima Silva, presidente deste organismo autárquico, salientou ao DIÁRIO, “que a reunião decorreu com normalidade, debatendo quatro pontos”.

O primeiro ponto relacionava-se com a informação do presidente da Câmara, "de toda a situação financeira do município” salienta que “não houve questões relevantes a serem colocadas", contudo as respostas de Idalino Vasconcelos não mereceram mais reparos por parte dos deputados municipais.

Quanto ao segundo ponto, a proposta da prestação de contas do ano financeiro 2020, “foi aprovado por maioria ~com dez votos a favor e quatro abstenções”.

No terceiro ponto, a proposta para atribuição de prémios de mérito escolar “foi aprovado por unanimidade".

Quanto ao quarto ponto, proposta da carta de compromisso no âmbito do 'Porto Santo Sem Lixo Marinho', Fátima Silva salientou que “solicitou a vereadora da Câmara nesta área que esclarecesse sobre este projecto, que foi aprovado por unanimidade”.

Tudo indica que a próxima reunião de Assembleia Municipal se vá realizar antes das eleições, no início ou em meados de Setembro.