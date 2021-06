Carlos Pereira agradado com regresso do público aos estádios mas pede respeito pelas regras

O presidente do Marítimo mostrava-se esta manhã naturalmente agradado com o regresso do público aos estádios no início da próxima época.

Ainda assim, Carlos Pereira espera que haja respeito pelas regras sanitárias em vigor e que o uso da máscara e o distanciamento sejam acatados pelos adeptos, condenando os exemplos que têm sido dados nos jogos do Campeonato da Europa em curso.

À comunicação social, o presidente verde-rubro apontou que os custos de manutenção do Estádio dos Barreiros são muito superiores quando não há uma utilização dos vários espaços, referindo-se à última época e à proibição de público nas bancadas.