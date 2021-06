Triatletas da ADRAP voltam a vencer no Funchal

Depois da disputa do Triatlo do Porto Moniz, teve lugar no último Domingo, no Funchal, a segunda etapa do Campeonato Regional individual de Triatlo, no tradicionalmente rápido percurso da Avenida do Mar, onde a ausência de desnível ou de dificuldades significativas propicia sempre elevado equilíbrio e andamentos bastante rápidos.

A exemplo do que já havia acontecido na costa norte, em termos absolutos a ADRAP dominou a esmagadora maioria das classificações, alcançando em termos regionais a vitória individual masculina, individual feminina e também a masculina por equipas.

Depois dum segmento inicial de natação liderado por João Marote, com Francisco Belo e Christian Dias nas posições seguintes, formou-se um grupo de ciclismo que viria a alcançar este trio na frente, que englobava também Miguel Gouveia, e que chegou junto à segunda transição, com a prova a decidir-se então nos 5 Km finais de corrida. Nesse segmento, o cadete Christian Dias e o júnior João Marote revelaram-se claramente mais fortes, sendo os únicos a correr na casa dos 16 minutos, cortando a meta juntos, com a vitória a ser atribuída a Christian Dias, que desta forma repetiu a vitória que já havia alcançado no Porto Moniz. Miguel Gouveia viria a ser 6.º da geral absoluta (fechando a classificação colectiva), Francisco Belo cortaria a meta na posição seguinte (7.º da geral e 2.º entre os juniores) e Samuel Vieira seria 28.º.

Nos femininos, Bruna Belo voltaria a ser a melhor em termos regionais, mas teve desta vez oposição da atleta holandesa Rina Zijgers. Na natação a cadete da ADRAP alcançou uma magra vantagem de apenas 20 segundos, que a atleta holandesa rapidamente anulou no início do segmento de ciclismo, chegando juntas ao segmento final. Na corrida, Rina revelou-se mais consistente, enquanto Bruna Belo era ainda obrigada a cumprir uma penalização de 1 minuto na penalty box, decisão da arbitragem da prova que que não se compreende, por não ter sido aplicada à atleta da Holanda pela mesma infração (durante o ciclismo, seguir em grupo com atletas da prova masculina).

Os atletas da ADRAP voltarão a competir nas próximas competições regionais, com a realização da competição de estafetas mistas em Machico (4 de Julho) e do Duatlo do Santo da Serra (10 de Julho).