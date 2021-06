Governo francês atento à variante Delta no país

O Governo francês disse estar atento à evolução da variante Delta no país e que o aumento do número de casos pode levar a travar o aligeiramento das medidas de desconfinamento, apesar da vacinação continuar a progredir no país.

"Se observarmos um aumento da epidemia importante num determinado departamento [região] , isso pode levar-nos a atrasar o aligeiramento de algumas medidas, especialmente de aglomerações de pessoas", disse Gabriel Attal, porta-voz do Governo, em entrevista à rádio Franceinfo.

A maior incidência do vírus e da variante Delta acontece no departamento de Landes, junto à fronteira com a Espanha.

Os números em geral da pandemia em França continuam a descer, havendo agora 8.846 pessoas hospitalizadas e 1.304 estão internadas nos cuidados intensivos.

Foram detetados 509 novos casos desde domingo e morreram nas últimas 24 horas 44 pessoas devido ao vírus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.925.816 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 181.026.547 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.