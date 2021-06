Anafre aponta 26 de Setembro ou 10 de Outubro para as eleições

A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) defendeu hoje que as autárquicas deverão realizar-se em 26 de setembro ou em 10 de outubro, durante uma reunião por videoconferência com o Governo tendo em vista a marcação das eleições.

O Governo ouviu hoje de manhã a Anafre e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) para marcar a data das eleições autárquicas, estando a receber durante a tarde os partidos políticos com assento parlamentar.

Fonte da Anafre afirmou à Lusa que a associação defendeu a realização das autárquicas ou em 26 de setembro ou em 10 de outubro, descartando a outra data possível, 03 de outubro.

"A Anafre foi da opinião que 03 de outubro não faz sentido devido à grande possibilidade de aumento da abstenção devido à possibilidade de ponte" por causa do feriado de 05 de outubro, destacou.

Por outro lado, apesar de considerar ser "indiferente" a escolha de 26 de setembro ou 10 de outubro, "mesmo assim, e tendo como referência o verão passado, em que a pandemia [de covid-19] baixou substancialmente, talvez seja preferível [a escolha de] 26 de setembro", acrescentou, salientando, contudo, que é ao Governo que cabe agora a marcação da data.

Segundo uma nota do Ministério da Administração Interna (MAI), o ministro Eduardo Cabrita e a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que tutela as autarquias, reuniram-se esta manhã, por videoconferência, com os representantes dos municípios e das freguesias.

À tarde, as reuniões para a marcação das eleições prosseguem na Assembleia da República, com audições aos partidos com representação parlamentar: Chega (14:30), Iniciativa Liberal (15:00), Partido Ecologista Os Verdes (15:30), PAN (16:00), CDS-PP (16:30), PCP (17:00), BE (17:30), PSD (18:00) e PS (18:30).

Em Portugal existem 308 municípios e 3.091 Juntas de Freguesia.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro, de acordo com a lei.