Protecção Civil registou 19 ocorrências em São Miguel

A chuva forte que se faz sentir na ilha de São Miguel, nos Açores, desde a madrugada de hoje já originou 19 ocorrências até ao início da manhã, mas sem provocar desalojados, disse fonte da Proteção Civil açoriana.

De acordo com a mesma fonte, a maioria destas ocorrências (14) ocorreu "no concelho de Vila Franca do Campo e as restantes na Povoação e Ponta Delgada" e estão relacionadas com "obstrução de vias, inundação de vias e em habitações", mas "não havendo a registar, até ao momento, desalojados".

No local estão equipas de "bombeiros, elementos da direção regional das Obras Públicas e dos Serviços Municipais de Proteção Civil", adiantou ainda à agência Lusa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para laranja o aviso meteorológico para o grupo oriental dos Açores devido às previsões de chuva forte, podendo ser acompanhada por trovoada.

Na quinta-feira, o IPMA havia colocado o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) sob aviso amarelo até às 09:00 de sábado.

Entretanto alterou e agora as ilhas de São Miguel e Santa Maria estão sob aviso laranja até às 15:00 de hoje, passando a partir daquela hora a amarelo até às 12:00 de sábado.

Sob aviso amarelo vai estar também o grupo central (ilhas Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) entre as 21:00 de hoje e as 12:00 de sábado, por causa das previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

