Miguel Oliveira em segundo no GP da Alemanha de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje na segunda posição o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, oitava prova do Mundial de velocidade de motociclismo, vencida pelo espanhol Marc Márquez (Honda).

Miguel Oliveira, que partiu da sexta posição da grelha, terminou a 1,610 segundos de Márquez, que venceu pela primeira vez na categoria rainha desde o Grande Prémio de Valência de 2019, num circuito em que nunca perdeu.

O piloto de Almada, que subiu ao pódio pela terceira vez consecutiva, soma agora 74 pontos no Mundial de pilotos e mantém-se no sétimo lugar do campeonato, que continua a ser liderado pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), terceiro classificado na corrida alemã.