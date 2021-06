Artista Teresa Gonçalves Lobo prepara exposição para levar ao Parlamento madeirense

Teresa Gonçalves Lobo está a “preparar uma grande exposição temática que estará presente no Parlamento madeirense em março de 2022”, revelou o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, no final da visita, realizada esta semana, ao atelier da artista plástica madeirense.

José Manuel Rodrigues considera que Teresa Gonçalves Lobo “é uma das grandes artistas madeirenses do século XXI”, vincando que a exposição, que tem por título ‘da raiz ao núcleo’, “vai ser uma surpresa”. “É uma forma do parlamento ajudar a valorizar aqueles que são os nossos grandes artistas”, disse.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira adiantou que o “parlamento está aberto a novas expressões culturais”, para acrescentar que “aquilo que pretendo é que o parlamento, para além da casa das Leis, passe também a ser uma casa da Cultura”.

Teresa Gonçalves Lobo nasceu no Funchal, em 1968, e tem construído uma carreira artística consistente, expondo regularmente em galerias e museus em Portugal, Inglaterra, França, Rússia, Áustria e Espanha. É representada pela Galeria das Salgadeiras, em Lisboa, e pela galeria Waterhouse & Dodd, em Londres. Tem dois ateliês onde trabalha, no Funchal e em Lisboa.

Teresa Gonçalves Lobo estudou desenho, pintura, gravura e fotografia no Ar.Co Centro de Comunicação Visual e no Cenjor. Ao longo da carreira tem adoptado “um método original de desenho, num estilo pessoal de linhas gestuais vivazes, formas caligráficas e delicadas pinceladas que são emocionais e fluidas”, pode ler-se no sítio da internet da artista.



Com um trabalho baseado na intuição e na improvisação, Teresa Gonçalves Lobo também tem desenvolvido a sua técnica, “transpondo os seus desenhos bidimensionais para a escultura e até ao design de mobiliário, experiência que a levou a expor a sua ‘i Chair Long’ no Grand Palais, em Paris na exposição ‘Revelations’, que fez parte da Paris Design Week 2013. Recentemente participou na JUST LX 2018, a Feira de Arte Contemporânea de Lisboa.