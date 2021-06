Pais e encarregados de educação ajudaram a libertar a expressão artística

Prossegue esta quinta-feira a Semana Regional das Artes 2021, uma iniciativa da Secretaria da Educação, que decorre até 4 de Julho com iniciativas presenciais e 'on-line'.

No âmbito deste evento de educação artística houve a inauguração, esta manhã, da exposição 'Libertem os Brinquedos!', no La Vie Funchal, composta por centenas de trabalhos de alunos de várias paragens.

Na ocasião, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia aproveitou para felicitar os "talentosos e jovens artistas", enaltecendo os respectivos encarregados de educação e os seus pais.

"Agradecer aos pais particularmente por todo o contributo e compreensão que tiveram para ultrapassar os desafios que esta pandemia nos obrigou e nos limitou". Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Para o governante, o papel dos pais e encarregados de educação foi vital nestes tempos de pandemia.

"Sem a vossa colaboração não seria possível nós termos libertado os brinquedos, libertado a expressão artística, termos libertado também desse vírus e hoje felizmente podermos concretizar ainda que com algumas limitações esta grande festa que é a Semana Regional das Artes, divulgando aquilo que de melhor se faz nas nossas escolas, divulgando o talento das nossas crianças e dos nossos alunos, mas acima de tudo o trabalho que ali se realiza, que ali se faz em prol do desenvolvimento das nossas crianças. A todos o nosso muito, muito obrigado". Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

O tutelar da pasta da Educação deixou ainda um agradecimento aos professores.

"Aos nossos professores, de forma empenhada, dedicada e acima de tudo, o amor que colocam – porque a palavra é exactamente essa – nestas dinâmicas de envolver todas as nossas crianças nestes projectos que são tão importantes para o seu crescimento, para a sua criatividade, o nosso agradecimento e reconhecimento pelo excelente trabalho que realizam com os nossos alunos nas nossas escolas". Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

A terminar, Jorge Carvalho agradeceu a toda a equipa da Direcção Regional de Educação, à Flow e à administração do La Vie Funchal "por disponibilizar este espaço de grande visibilidade que permite que os trabalhos das escolas possam ser divulgados à comunidade".

Vídeo da Exposição no La Vie Funchal e entrega de prémios do concurso 'Libertem os Brinquedos!'

Sobre a exposição e concurso 'Libertem os Brinquedos!'

O concurso de expressão plástica 'Libertem os Brinquedos!' foi dinamizado no âmbito do desenho/pintura direccionado aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico e crianças da educação pré-escolar, de Portugal continental e Regiões Autónomas, pretendendo proporcionar às crianças a possibilidade de explorarem o seu imaginário e de realizarem aprendizagens abrangentes e fascinantes acerca das Artes Visuais, realizando explorações plásticas variadas, com recurso a materiais e técnicas diversificadas.

Assim, tendo presente a valorização das Artes Visuais no currículo e, consequentemente, na formação integral das crianças, realiza-se então a 22.ª edição do concurso, com o tema 'Libertem os Brinquedos!', numa alusão à célebre expressão “a brincar também se aprende”.

Destaca-se, assim, o papel do brinquedo enquanto valioso recurso pedagógico e educativo, quer no desenvolvimento psicológico das crianças, quer na promoção da criatividade e imaginação. Por outro lado, esta iniciativa potencia a visibilidade do trabalho das escolas, permitindo aos alunos fruir do trabalho realizado, participando numa exposição colectiva, que está patente a partir de agora no Centro Comercial La Vie, no Funchal, até 28 de Junho.

Desde 2015, com a sua divulgação e abertura deste concurso a participantes de todo o território nacional, esta iniciativa ampliou a sua abrangência, obtendo níveis de participação elevados, tanto por parte dos alunos da Madeira, como de outras regiões do país.

2.496 trabalhos recebidos

Exemplo disso são os 2.496 trabalhos recebidos, provenientes de 70 escolas, 21 das quais de Portugal continental e Região Autónoma dos Açores, com o total de 829 trabalhos.

A qualidade e a diversidade dos trabalhos executados pelos alunos, nomeadamente as produções plásticas de crianças da educação pré-escolar e de alunos do 1.º ciclo do ensino básico, poderão ser apreciadas pelos visitantes, contribuindo largamente para o sucesso do concurso e das exposições.

Os premiados

Veja a imagem e leia a lista integral dos premiados.