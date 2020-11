Chelsea e Sevilha são as primeiras equipas com 'bilhete' para os 'oitavos'

Chelsea e Sevilha são as primeiras equipas a garantir a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, depois de hoje terem vencido Rennes e Krasnodar, respetivamente, na quarta jornada do Grupo E.

As duas formações bateram os oponentes pela margem mínima, ambos por 2-1, e com os golos decisivos a surgirem em tempo de compensação, tanto para os londrinos como para os sevilhanos, que passaram a somar 10 pontos, enquanto franceses e russos têm apenas um e já não têm qualquer hipótese de seguir em frente na prova, quando faltam disputar duas rondas.

Em França, o Chelsea adiantou-se no marcador aos 22 minutos, por intermédio de Callum Hudson-Odoi, só que o Rennes conseguiu chegar ao empate aos 85, através de um cabeceamento certeiro de Sehrou Guirassy, na sequência de um canto.

Quando se previa que o encontro terminaria com uma igualdade, o francês Olivier Giroud, que tinha sido lançado por Frank Lampard no decorrer do segundo tempo, assegurou o triunfo dos 'blues', aos 90+1.

Em 17 participações na principal competição europeia de clubes, o Chelsea apenas não passou a fase de grupos numa ocasião, em 2012/13, precisamente a época seguinte à conquista do troféu.

O golo de Giroud, em tempo de compensação, não qualificava apenas o Chelsea, mas também o Sevilha, que, no momento do tento do internacional gaulês, estava empatado 1-1 com o Krasnodar e conseguia segurar o segundo posto, com mais seis pontos do que os russos.

Contudo, os espanhóis acabaram por resolver o 'assunto' sem 'auxílios' externos e alcançaram a vitória no último 'suspiro', aos 90+5 minutos, num contra-ataque finalizado por Munir El-Haddadi, depois de o croata Iván Rakitic, aos quatro, ter inaugurado o marcador e de o brasileiro Wanderson ter empatado para o Krasnodar, aos 56.

Na próxima semana, na quinta jornada da 'Champions', Chelsea e Sevilha vão defrontar-se, em Espanha, pelo primeiro lugar do Grupo E, sendo que na primeira volta empataram 0-0, em Londres, enquanto Krasnodar e Rennes definem a Liga Europa na Rússia, depois do 1-1 em França.