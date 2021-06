Cais do Porto Moniz terá posto de abastecimento de combustível

O cais do Porto Moniz terá um posto de abastecimento de combustível, que irá favorecer essencialmente a frota do peixe-espada. A ideia surgiu durante uma visita do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, às obras de melhoramentos daquela infraestrutura portuária da responsabilidade da administração dos portos.

Depois de identificada a necessidade, Pedro Calado e Teófilo Cunha, secretário regional de Mar e Pescas, acertaram alguns detalhes do processo e, nesse sentido, o titular da pasta de Mar e Pescas encontrou-se com a presidente do conselho de administração da administração de Portos da Madeira (APRAM), Paula Cabaço.

A reunião entre Teófilo Cunha e Paula Cabaço contou também com a presença de pescadores, armadores, o director regional de Pescas, Rui Fernandes, o chefe de serviços de lotas e entrepostos, Pedro Delgado, e o presidente da Coopesca.

Durante o encontro realizado na Gare Marítima, os responsáveis quiseram ouvir as opiniões dos pescadores e armadores, no momento todos os presentes concordaram com a instalação do posto de abastecimento.

O projecto partilhado entre a administração dos portos e a secretaria regional de Mar e Pescas, prevê dois depósitos, um de gasóleo e outro de gasolina, este último irá favorecer as pequenas embarcações com licença para a apanha da lapa e também as actividades marítimo-turísticas.

O tanque do gasóleo terá uma capacidade de armazenamento de 15 mil litros e o de gasolina 5 mil litros. “É uma decisão muito importante, que nos fará poupar tempo e dinheiro”, concordaram os armadores, que assim que a obra esteja concluída evitem deslocações ao Funchal ou Caniçal (postos habituais de abastecimento).