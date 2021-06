Operação 'Periferia' com 700 vacinados na ilha das Flores

A Operação "Periferia", que prevê a vacinação em massa das ilhas dos Açores sem hospital, chegou hoje à ilha das Flores, tendo 700 utentes recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19, indicou o Governo Regional.

Segundo uma nota de imprensa da Secretaria Regional da Saúde e do Desporto, no terreno "está uma equipa da Unidade de Saúde de Ilha das Flores, com 22 profissionais, entre enfermeiros, farmacêutica, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos, assistentes operacionais e técnicos de informática".

Neste processo, que se estende até quinta-feira, participa também uma equipa militar com seis enfermeiros, dois médicos e um farmacêutico, e mais três enfermeiros disponibilizados em cooperação com a Ordem dos Enfermeiros na região, além de dois bombeiros locais.

O diretor regional da Saúde, Berto Cabral, lembrou que há já a "experiência acumulada com o desenrolar da operação em Santa Maria", onde se conseguiu "ser bem-sucedidos na logística, a caminho das Flores".

O responsável relevou a importância da operação em curso nas Flores "tendo em vista a imunização de mais uma ilha, para que a vida possa ir voltando ao normal no arquipélago".

Berto Cabral referiu que o processo prevê a vacinação, nos próximos dias, nas ilhas Graciosa e Pico "com o mesmo objetivo e com grande parte da equipa que aqui está hoje".

A operação "Periferia" começou no domingo na ilha de Santa Maria.

O arquipélago conta presentemente com 267 casos positivos ativos, sendo 265 em São Miguel, um nas Flores e um no Faial.

Não há cadeias de transmissão local ativas na região.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.767 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.337 pessoas e falecido 33.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 04 de junho foram administradas nos Açores 146.999 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 92.036 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose e 54.963 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.