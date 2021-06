Madeira Andebol SAD defronta o Artística de Avanca

O A.M. Madeira Andebol SAD defronta amanhã a Associação Artística de Avanca amanhã, no Pavilhão do Funchal.

O jogo que terá lugar às 20 horas é o fim da temporada no Campeonato Nacional da I Divisão em andebol para a equipa masculina do Madeira Andebol SAD.

Os madeirenses, orientados por Paulo Fidalgo, conquistam o sexto lugar da classificação com 62 pontos arrecadados em 29 jornadas, num dos mais competitivos ‘nacionais’ de andebol masculino. Já o Avanca ocupa o 10.º lugar da classificação com 51 pontos.

A época 2020 / 2021 ficou marcada pelas dificuldades causadas pela pandemia de covid-19.