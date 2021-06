12 mortos em acidente com avião militar no Myanmar

Pelo menos 12 pessoas, incluindo um monge, morreram hoje quando o avião militar em que seguiam se despenhou perto de Mandalay, no centro de Myanmar (antiga Birmânia), disse um porta-voz da Junta Militar.

O avião estava a voar da capital Naypyidaw para a cidade de Pyin Oo Lwin e preparava-se para aterrar quando se despenhou a cerca de 400 metros de uma fábrica metalúrgica.

Das 14 pessoas que seguiam a bordo, seis tripulantes e oito passageiros, duas foram resgatadas e levadas para um hospital militar, informou em comunicado o porta-voz da Junta, Zaw Min Tun, atribuindo o acidente às "más condições climatéricas".

Devido à falta de financiamento para o setor da aviação, os acidentes aéreos são relativamente comuns em Myanmar, especialmente durante a estação chuvosa.

Em 2017, 122 pessoas morreram quando um avião militar se despenhou no Mar de Andaman, um dos acidentes aéreos da história do país do qual resultaram mais mortos.

Myanmar (antiga Birmânia) está em tumulto desde o golpe contra a Junta Militar no início de fevereiro, que pôs fim a um hiato democrático de 10 anos, com manifestações quase diárias, a economia paralisada por greves e um recrudescimento dos confrontos entre o exército e as fações étnicas rebeldes.