Fim das moratórias e regras para os Santos Populares em destaque nos jornais

Correio da Manhã:

- "280 mil famílias em risco nas moratórias"

- "Primeira saída precária de triplo homicida: Mãe revoltada com liberdade de Cabo Costa"

- "Ivaucher mata fatura da sorte"

- "Porto e Lisboa diferentes: São João na rua, Santo António em casa"

- "FC Porto investe mais de 70 milhões para segurar Conceição"

- "Médio do SP Braga. Benfica fixa limite no preço de Al Musrati"

- "Nuno Mendes: 'Vou continuar a ser jogador do Sporting'"

- "Europeu de sub-21: Portugal vence Itália e defronta Espanha nas meias"

- "Microfone roubado: Macaco e mulher punidos por ataque à liberdade de imprensa"

- "Impressoras 3D: Alerta na PSP com armas feitas em casa"

- "Na portagem da A1: Traficante caçado com 1,8 milhões de euros em droga"

- "Algarve: Multa milionária para abacates ilegais"

Público:

- "Advogados vão processar o MAI por causa do sistema de vistos do SEF"

- "Entrevista José Guerra, procurador europeu: 'Não devo nada a ninguém. Fui nomeado de acordo com as regras'"

- "Têxtil: Imobiliário da Coelima avaliado em 13,3 milhões de euros"

- "Entrevista: 'Gestores com consciência' têm de dar um grito Luís Neves, CEO da GeSI e o compromisso ambiental que 40 empresas assinam em Lisboa"

- "Congresso Ibérico da Bicicleta quer mudar cidades"

- "Coronavírus: Comissão quer que imunizados possam viajar sem testes"

- "Futebol: Isenções fiscais dadas na Champions podem ser ilegais"

- "Aquecimento global mata, por ano, pelo menos 172 portugueses"

- "Euro sub-21: Seleção portuguesa supera a Itália com um 5-3"

- "Marca Pistola é o nome da editora que vai criar 'a banda sonora dos Açores'"

- "Estados Unidos espiaram políticos europeus graças a parceria com a Dinamarca"

Jornal de Notícias:

- "Enfermeiros ganham até três vezes menos consoante quem os contrata para vacinar"

- "Costa admite falhas na Liga dos Campeões, mas turismo do Porto esfrega as mãos"

- "Pontos cassaram 1494 cartas"

- "Noviça de Famalicão acusa freiras e padre de agressões"

- "Sub-21: Portugal vence Itália e marca duelo com Espanha no Euro"

- "Champions: Portista Sérgio Oliveira entra na equipa ideal"

- "Inquérito a professor por racismo e sexismo"

- "Matosinhos: Sujidade e vandalismo na ponte móvel"

- "Televisão: RTP ganha à TVI corrida pelo 'MasterChef'"

Diário de Notícias:

- "Santos Populares Porto já tem regras, Lisboa à espera de Medina"

- "Professores: Plano de recuperação abre caminho para escolas poderem contratar"

- "Retoma lenta: Portugal leva três anos a recuperar de crise pandémica"

- "Hidrogénio verde: Grande projeto do Ambiente não contará com as gigantes Galp e EDP"

- "Denúncia: Snowden liga escândalo de espionagem na Europa a Joe Biden"

- "Inovação em Coimbra: Embalagens que se comem contra o uso de plástico"

- "Projeto: 200 KM: Com o plano de ciclovias desenhado para a cidade ainda a meio, utilização de bicicletas subiu 25%"

Inevitável:

- "Arons de Carvalho 'Não há nada que proíba as touradas na RTP' [representante do Governo no Conselho Geral Independente do canal público]"

- "Santos Populares vs. Champions. 'Gostávamos de ter a mesma oportunidade'"

- "Covid. Internamentos aumentam pela primeira vez em meses"

- "O que mudou com o Brexit para os portugueses"

- "Carta digital. Liberais querem remover 'artigos da censura' após abstenção"

- "IVAucher arranca hoje com pelo menos 200 milhões para voltar a gastar"

- "Contra o envelhecimento: Chineses já podem ter três filhos por casal"

- "Novo Banco de volta aos lucros: 70,7 milhões no primeiro trimestre"

- "A vida como ela foi. Bezerros na grelha e a sede do embaixador alemão"

Negócios:

- "OCDE insiste em reformas estruturais para Portugal"

- "IVAucher nas mãos de comerciantes e da SIBS"

- "Pandemia atira ANA Aeroportos para prejuízos de 80 milhões"

- "Novo Banco com lucro de 70 milhões no primeiro trimestre"

- "Turismo, o setor esquecido que pode ajudar Angola"

- "Ex-BPN: Herdade de Rio Frio tem três interessados na 'short list'"

- "Despedimentos coletivos concluídos sobem em abril"

- "Pedro Brinca: Três nuvens no horizonte da recuperação [Opinião]"

- "Sardinha Monteiro: Cimeira da NATO lançará novo conceito estratégico [Opinião]"

Record:

- "Benfica avalia Rony Lopes: Sevilha quer 7 a 9 milhões de euros pelo português mas... admite empréstimo"

- "Sub-21. Portugal-Itália (5-3): Putos maravilha: Segue-se Espanha nas 'meias'"

- "Sporting: Luta na ala direita: Descida dá força a Mané"

- "FC Porto: Renovação no final de semana: Sérgio prestes a voltar de férias"

- "Seleção: Nuno Mendes assume: 'Não sou de dar muito pau'

O Jogo:

- "Portugal-Itália (5-3): Arte que provoca arrepios: Grandes golos e algum sofrimento na vitória que vale as meias-finais do Europeu de sub-21"

- "FC Porto: Sérgio na elite da Champions"

- "Benfica: Pedrinho aceita Shakhtar"

- "Sporting: Neto para decidir após o mercado"

- "V. Guimarães: Vitória exige regresso do público"

- "Braga: Acácio Valentim entra, Casaca sai"

A Bola:

- "Vinicius para a Champions: Brasileiro vai substituir Darwin nas pré-eliminatórias"

- "Europeu sub-21: Portugal-Itália (5-3): O sonho continua"

- "Seleção: Guedes sem sintomas de covid"

- "Sporting: Liga dos Campeões é arma para Yangel Herrera"

- "FC Porto: Sérgio quer melhor banco"

- "Giro: 'Vou trabalhar para ser uma lenda do ciclismo português', João Almeida"

- "Entrevista: 'O crime organizado está a tirar partido do desporto', Emanuel Medeiros"