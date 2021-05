“Para que não chegues ao fim da viagem com a mala vazia”

A Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço atingiu, pela primeira vez, a “Classificação A” (5 produtos audiovisuais/multimédia diversificados e validados) que confere à escola um certificado de excelência Educamedia.

Trata-se de um programa promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, acompanhado de um selo referente ao ano lectivo que certifica a existência, no referido estabelecimento de ensino, de uma educação para os media e de uma produção audiovisual consciente, criativa e de qualidade, passando a ser uma Escola de referência, nesta área, na Região Autónoma da Madeira.

Entre os cinco vídeos diversificados, apresentados pela escola do Caniço, destaca-se uma curta-metragem intitulada “A Mala”. Este projeto envolveu alunos de várias faixas etárias e contou com a participação de alguns professores e pessoal não docente da escola, sob a coordenação dos docentes Angelizabel Freitas e Carlos Vieira.

O vídeo venceu recentemente o Concurso “GEA Terra-Mãe”, na categoria de vídeo (2º ciclo), promovido pela Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC), Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) e Comité Português para o Programa Internacional de Geociências (IGCP) Portugal, em parceria com a Comissão Nacional da UNESCO e Fórum Português de Geoparques Mundiais da UNESCO.

O projecto fílmico foi ainda apresentado a um público restrito no auditório da escola, onde os alunos participantes receberam os prémios, oferecidos pelo concurso, numa cerimónia que contou com a presença de Jorge Carvalho, Secretário de Educação; Élia Ascensão, vereadora de Santa Cruz; Carlos Feitas, da Farmácia do Caniço; Leontina Serôdio, Presidente da Associação de Pais, bem como membros do Conselho Executivo e Conselho Pedagógico da escola.

‘A Mala’ foi realizada no âmbito do Clube Europeu em parceria com o Clube de Teatro e o projecto TV Canas, dinâmicas educativas integradas no projecto "Escola Cultural" daquele estabelecimento de ensino.