Parlamento madeirense ilumina-se de azul no domingo para celebrar a Europa

Na noite deste domingo, 9 de Maio, o edifício da Assembleia Legislativa da Madeira ilumina-se de azul, cor da União Europeia (UE), para assinalar o Dia da Europa.

O desafio lançado pela CALRE – Conferência das Assembleia Legislativas Regionais Europeias ao parlamento madeirense, que associa-se, assim, a esta iniciativa que chama a atenção para "a importância de uma Europa forte e unida, sobretudo no atual contexto da pandemia".

De acordo com a informação disponibilizada no site da União Europeia, esta celebração tem origem na histórica Declaração Schuman e no discurso proferido por Robert Schuman, em Paris, no ano de 1950.

O então ministro dos Negócios Estrangeiros francês expôs a sua visão de uma nova forma de cooperação política na Europa, que tornaria impensável a eclosão de uma guerra entre países europeus.

A sua visão passava pela criação de uma instituição europeia encarregada de gerir em comum a produção do carvão e do aço. Menos de um ano mais tarde, era assinado um tratado que criava uma entidade com essas funções. Considera-se que a União Europeia actual teve início com a proposta de Schuman.

Para comemorar o Dia da Europa, as instituições europeias abrem as portas ao público em Maio, em Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo. As representações da UE na Europa e as delegações da UE no resto do mundo organizam diversas actividades e eventos para assinalar a data.