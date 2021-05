Filarmónica e chocolates ajudaram à festa

Banda Municipal acompanhou a comitiva presidencial entre os Paços do Concelho e a 'tenda' onde decorreu a cerimónia do Dia do Concelho da Ribeira Brava, na frente mar. A ribeira bravense Júlia Ochoa abrilhantou a cerimónia entoando os hinos nacional e regional e, no final, presentou os cerca de 70 convidados, com alguns momentos musicais.

Este ano, devido à pandemia , em vez do habitual beberete nos jardins dos Paços do Concelho, a autarquia ofereceu uma caixa de chocolates produzidos por empresa instalada no Parque Empresarial da Ribeira Brava.