BE denuncia abusos sobre as trabalhadoras

Em vésperas do Dia do Trabalhador, a Comissão Regional do BE Madeira vem a público alertar para os direitos da mulher no trabalho, nomeadamente para a circunstância em particular de muitas serem vítimas silenciosas de assédio moral e assédio sexual em contexto laboral.

"Nenhum chefe pode usar do seu poder para coagir uma subordinada mulher ou um subordinado hierarquicamente", defende o Bloco em nota de imprensa assinada por Luísa Santos.

A mesma constata que "nos momentos de crise aumentam os casos de abusos sobre as mulheres, porque estão mais frágeis" e insta à denúncia, recordando o movimento #metto português.

Combater o assédio é denunciar! (...) Um bem haja para elas, é preciso continuar.

A bloquista observa ainda que, na Madeira, "por ser uma ilha e um meio mais pequeno, a vergonha condiciona e inibe as vítimas de apresentarem queixa".

"Não podemos admitir que na crise as leis contra o assédio deixem de ser respeitadas devido ao medo e à fragilidade que a muitos afeta sobremaneira. O assédio é crime", remata.