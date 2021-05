Açores com 17 novos casos em São Miguel e 31 recuperações

Os Açores contam hoje com 17 novos casos positivos de covid-19, todos detetados em São Miguel, nas últimas 24 horas, e não há atualmente doentes em cuidados intensivos, segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde açoriana.

De acordo com o comunicado daquela entidade, no concelho de Ponta Delgada foram registados sete novos casos, na Ribeira Grande dois, Lagoa há um novo caso e o concelho de Vila Franca do Campo conta hoje com sete.

"Todos os casos referentes à ilha de São Miguel foram registados em contexto de transmissão comunitária", adianta a Autoridade de Saúde dos Açores, dando nota ainda de 31 recuperações nesta ilha nas últimas 24 horas.

Os novos casos resultam de 1.992 análises realizadas nos laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas.

Há menos cinco doentes internados com covid-19 nos Açores e "não há hoje registo de doentes em cuidados intensivos", refere o comunicado.

Assim, a região tem sete doentes hospitalizados, sendo seis no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e um no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira.

À data de hoje o arquipélago conta com 174 casos positivos ativos, sendo 165 em São Miguel, seis nas Flores, dois em Santa Maria e um na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.981 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.654 pessoas. Morreram 31 pessoas, saíram do arquipélago 79 e 43 apresentaram prova de cura anterior.

Os Açores contam com uma cadeia ativa, nas Flores, e foram já extintas 201.

O secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, tem marcada para esta manhã, em Ponta Delgada, uma conferência de imprensa para atualização das medidas de combate à pandemia nos Açores.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de 154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.