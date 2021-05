Representante da maior associação de cruzeiros toma boa nota das medidas anti-covid

O representante da Associação Internacional de Cruzeiros, a maior a nível mundial, está de visita à Madeira, tendo durante a manhã estado no Porto do Funchal para se inteirar das medidas implementadas e investimentos realizados para fazer face à crise pandémica.

Nikos Mertzanidis, que tem a responsabilidade pelas relações com os governos europeus, fez um périplo guiado para que a Administração dos Portos da Madeira apresentasse tudo o que foi feito desde Julho até esta parte para que o Porto do Funchal estivesse preparado para receber cruzeiros, controlo sanitário dos passageiros e tripulantes e assegurar que o desembarque e embarque nos navios decorra dentro das melhores normas possíveis e reconhecidas.

O responsável vem a convite das autoridades regionais, numa operação de charme e informação importante para assegurar que a indústria de cruzeiros sabe que a Madeira está preparada para os receber. O responsável reúne ainda com o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e termina reunindo com o vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado.