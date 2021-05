Com novos tacos João Pedro Paixão quer continuar paixão pelo golf

O jovem porto-santense João Pedro Paixão é uma promessa do golf, que começou a praticar esta modalidade desde tenra idade.

Já ganhou alguns torneios locais e regionais e, recentemente, foi agraciado pela Câmara Municipal do Porto Santo (CMPS) com uma série de tacos novos, que lhe permitirão prosseguir com a sua dedicação ao golf.

"Estou muito contente por terem-me oferecido os tacos, pois com meu trabalho e dedicação acho que já merecia estes tacos bons", confidenciou ao DIÁRIO João Pedro Paixão.

O desportista revela que treina praticamente todos os dias com várias golfistas locais, como é o caso do seu primo Paulo Silva. Esta prática diária - que só é interrompida pelas as aulas da escola - faz com que, segundo o próprio, possa "aprender com os erros" e “consiga melhorar" a sua técnica.

No futuro, João Pedro Paixão quer continuar a jogar golf e este prémio serve de incentivo a novas conquistas. Com os novos tacos espera “conseguir ganhar mais torneios”, reforça.

De recordar que a cerimónia da oferta dos tacos por parte da CMPS realizou-se, na passada dia 25 terça-feira, no campo de golf da Ilha Dourada, com a presença do vice-presidente da edilidade, Pedro Freitas, e da presidente da Sociedade De Desenvolvimento Do Porto Santo, Nivalda Gonçalves.