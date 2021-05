Desde 16 de Abril, data da sua inauguração, a nova lota do Funchal tem recebido diversas visitas de estudo e reconhecimento, por alunos do curso de Biologia da Universidade da Madeira, do ensino secundário de escolas de fora do Funchal e também associações e instituições ligadas à gastronomia.

As últimas duas visitas levaram à lota 10 alunos do 1.º ano da Universidade da Madeira, área técnico profissional, do Curso de Guias da Natureza, disciplina de Ambiente e Recursos Marinhos, e uma equipa espanhola de filmagens do projeto Interreg Mac Saborea, Destinos de Turismo Gastronómico Sustentáveis.

O projecto Saborea – Destinos de Turismo Gastronómico Sustentáveis – está a ser desenvolvido na zona da Macaronésia (Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde) e tem como parceiros na Região a Direcção Regional de Turismo, a ACIF, a Universidade da Madeira, a Acaporama e a APCA.

Um dos objectivos do projecto é a definição de rotas de turismo gastronómico. Uma das rotas que está neste momento a ser trabalhada é precisamente a Rota do Peixe na Madeira. Para enquadramento do tema, a equipa acompanhou a abertura da lota, as descargas e assistiu ao leilão.