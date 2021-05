Ronaldo ficou no banco na goleada da Juventus ao Bolonha (1-4)

A Juventus goleou esta tarde o Bolonha (1-4) e beneficiou do empate do Nápoles diante do Verona (1-1) para carimbar o acesso à Liga dos Campeões, na 38.ª e última jornada da Serie A.

Com Cristiano Ronaldo sentado no banco de suplentes durante todo o encontro, a 'Vecchia Signora' termina o campeonato em 4.º lugar, com 78 pontos averbados, falhando o grande objectivo da temporada que seria a revalidação do título.

Nesta que é a sua terceira época em Itália, o craque madeirense tornou-se pela primeira vez o melhor marcador da competição com 29 golos apontados, mais cinco do que o belga Lukaku.

Já sobre o desafio em Bolonha, Chiesa abriu o marcador para a equipa orientada por Pirlo, tendo Morata ampliado a vantagem por duas ocasiões. Rabiot também deixou a sua marca, enquanto Orsolini apontou o tento de honra do conjunto da casa.