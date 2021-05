Comissão de Utentes do SESARAM diz que dimensão das listas de espera “não é aceitável”

A Comissão de Utentes do SESARAM considera que “não é aceitável” a dimensão que as listas de espera atingem. “É incrível como o problema se arrasta há tantos anos.

A porta-voz da Comissão não ignora que, o último, foi um ano complicado, devido à Covid-19, mas entende que muito mais poderia e deveria ser feito, no sentido de ir resolvendo o problema das listas de espera no SESARAM.

Carolina Cardoso entende que a dimensão das listas não é compatível com os discursos dos responsáveis da Saúde, nomeadamente, de Pedro Ramos, que apontam para uma melhoria na saúde regional. Aliás, a Comissão de Utentes entende mesmo que a dimensão das listas de espera se deve, acima de tudo, a “má gestão”.

A situação só não é pior, defende Carolina Cardoso, graças aos “excelentes” profissionais de que o SESARAM dispõe. A porta-voz da Comissão de Utentes relata um caso, recente, de que tem conhecimento, que ilustra esse profissionalismo e colocação do utente no centro de interesses.

Um utente, que foi às Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, foi informado de que deveria ter de se submeter a uma pequena cirurgia. Mas, como lhe foi comunicado pelo médico, se fosse colocado em lista de espera, a operação poderia tardar anos. Por isso, pediu ao utente que aguardasse no Serviço e, quando dispôs do tempo considerado necessário à cirurgia, fê-la. Assim, a pessoa saiu das Urgências com a sua situação clínica resolvida.

Como estão a ser geridos, na prática, os cuidados de saúde estão a ser empurrados peara o sector privado. “Não é o caminho que deveria estar a ser tomado.”

O DIÁRIO revelou, hoje, que Nunca o SESARAM teve listas de espera tão longas. Os dados mais recentes dizem respeito a 31 de Dezembro de 2020 e foram cedidos ao JPP, depois de recurso ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal. Os números das várias listas revelam que, naquela altura, estavam em espera 117.691 actos, entre cirurgias, consultas, exames de imagiologia e Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica - MCDT. Foi um crescimento de 9% relativamente ao ano anterior.