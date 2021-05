Agências de viagens e hotéis portugueses estabelecem parceria

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) estabeleceu um protocolo com sete cadeias hoteleiras portuguesas, para que os clientes das agências-membros possam usufruir de benefícios exclusivos nestas unidades.

Os grupos hoteleiros Dom Pedro Hotels, Fátima Hotels, PHC Hotels, Vila Galé Hotels, Tivoli Hotels & Resorts, Vip Hotels e Dom José Beach Hotel são os primeiros a ostentar o recém-criado selo ‘APAVT Hotel Friendly’, comprometendo-se a adoptar, na sua cooperação com agências-membros, boas práticas institucionais e comerciais.

Através do recém-estabelecido acordo, os hotéis ‘APAVT Friendly’, independentemente da tarifa utilizada, incluirão uma condição especial, ainda por anunciar, sempre que a reserva for realizada por uma agência de viagens associada da APAVT.

O objectivo deste projecto é “iniciar um processo de aproximação à hotelaria nacional, e reforçar a diferenciação das agências associadas da APAVT”, explica o presidente da Associação, Pedro Costa Ferreira.

“Estamos satisfeitos com o que conseguimos até agora, bem como estamos cientes de que apenas começámos um caminho, que esperamos nos leve longe e represente uma mais-valia, quer para os hotéis envolvidos, quer para os nossos associados”, acrescenta.

A APAVT e as cadeias hoteleiras, que assumem também o compromisso de adesão ao Selo ‘Clean and Safe 2021’, acordaram na adopção de meios que permitam assegurar a mais efectiva concretização das reservas no âmbito deste protocolo, designadamente através dos sites dos hotéis e via operadores turísticos, entre outros.