Nápoles deixa Ronaldo mais longe da 'Champions', Pereira assiste no Crotone

O Nápoles ficou hoje mais perto do acesso à Liga dos Campeões e complicou a vida à Juventus, de Cristiano Ronaldo, enquanto Pedro Pereira esteve em destaque no empate do já despromovido Crotone, no campeonato italiano de futebol.

Na 37.ª e penúltima jornada, com Mário Rui como suplente não utilizado, o Nápoles venceu por 2-0 no campo da Fiorentina, com golos de Lorenzo Insigne, aos 56 minutos, e de Venuti, na própria baliza, aos 67, e subiu provisoriamente ao terceiro lugar da Serie A.

Este resultado significa que a Juventus, apesar de ter vencido o campeão Inter de Milão no sábado (3-2), vai terminar a ronda no quinto posto e que, mesmo que triunfe na casa do Bolonha na última ronda, poderá falhar a qualificação para a 'Champions'.

O cenário poderá ainda ser mais complicado para a equipa de Cristiano Ronaldo, caso o AC Milan, de Diogo Dalot e Rafael Leão, vença ainda hoje na receção ao Cagliari.

No penúltimo lugar e já despromovido, o Crotone foi empatar ao terreno do Benevento (1-1), com Pedro Pereira, jogador emprestado pelo Benfica, a assistir o nigeriano Simy (ex-Gil Vicente e ex-Portimonense), aos 90+3 minutos, no golo dos forasteiros.

Esta igualdade deixou o Benevento, penúltimo posicionado, a apenas um ponto de regressar à Serie B.

Sem Adrien Silva, lesionado, a Sampdoria foi vencer ao campo da Udinese, por 1-0, num duelo entre equipas do meio da tabela.