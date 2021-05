Jornais destacam regras para praias e desacatos na festa do Sporting

Visão:

- "Jane Goodall uma vida a inspirar o mundo: Entrevista com a lenda da conservação da natureza, sobre animais, feminismo, racismo, ecologia e humanidade"

- "Moniz da Maia: Ligações, polémicas e negócios do maior devedor do BES"

- "Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura sobre Odemira: 'Não temos problemas nos contentores, mas, sim, nas aldeias, onde são alugadas casas sem condições'"

Sábado:

- "Espanha bonita e barata"

- "Sporting campeão 2021: As fotos da vitória, os protagonistas e os números da época mágica"

- "As crónicas emocionadas de César Mourão e Jorge Gabriel sobre o avô e o pai sportinguistas"

Correio da Manhã:

- "Teste à covid para adeptos que estiveram na festa: Perito de saúde recomenda"

- "Atuação da polícia nos confrontos alvo de inquérito"

- "Vieira vende 'palheiro' por 5 mil euros: Câmara de Vila Franca de Xira compra"

- "Vilamoura: Iate do 'rei do pernil' arrestado por dívida"

- "Colaboração: PJ elogia Rui Pinto"

- "PIB recupera depois do confinamento e acelera em 2022"

- "Pandemia: Teletrabalho obrigatório até ao final deste mês"

- "Sábado é data limite: Falta de mão de obra para limpar terrenos"

Público:

- "Subida das taxas de juro da dívida já custou 80 milhões a Portugal"

- "13 de Maio: Fátima como ponto de partida para a 'reconstrução do mundo'"

- "Legislativas: Se as eleições fossem hoje, ficava quase tudo na mesma"

- "Barragens da EDP: 'Análise' de ex-dirigente leva fisco a abrir inquérito"

- "Leilão de tiara de D. Maria: Estado falha compra da peça, vendida por mais de 1,3 milhões"

- "Sporting: Faltou 'planeamento' da festa do título e responsabilidades estão por apurar"

- "Quem esteve nos festejos deve evitar contactos durante 14 dias"

- "Marcelo: 'Quem deve prevenir não conseguiu prevenir'"

Jornal de Notícias:

- "Multas até 100 euros para quem não usar máscaras na ida à praia"

- "[Sporting]: Plano falhado sem responsáveis"

- "13 de maio em Fátima: 'Aqui não é preciso trazer a polícia'"

- "Covid-19: Task-force garante pessoas acima dos 30 vacinadas em agosto"

- "Football Leaks: Diretor da PJ confirma que Rui Pinto está a ajudar"

- "Porto: Nova ponte sobre o Douro com custo de 37 milhões"

- "Champions: UEFA quer 20.000 adeptos na final do Estádio do Dragão"

Diário de Notícias:

- "Festejos: 'O grande erro foi não abrir os estádios'"

- "Costa volta a segurar Cabrita e atira culpas para a PSP"

- "Leões valorizaram 58 milhões de euros desde o início da época"

- "Prevenção de incêndios: Voltaram os drones, mas a Força Aérea foi demitida do comando"

- "Retomado turismo: Vacinas pouco ou nada vão ajudar"

- "Leopoldo Lopez: 'Prioridade não é só afastar Maduro. É sair da ditadura', diz opositor do regime"

- "13 de Maio: Tolentino de Mendonça pede esperança em Fátima"

- "Confinamento de 2021: Emprego permanente mais penalizado"

- "Luxo: Vinho do Porto de 4.800 euros para festejar"

Inevitável:

- "Entrevista a Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes: 'Os juízes não devem pertencer à Maçonaria'"

- "Depois da festa leonina, controlo de danos"

- "Incêndios: Dos drones pedidos em 2020 só metade vão estar ativos este ano"

- "Vacina portuguesa pronta para começar ensaios clínicos"

- "Bruxelas: Economia portuguesa deverá crescer 3,9% em 2021"

- "António Costa defende Cabrita: 'tenho um excelente ministro'"

- "Restauração e alojamento: Há melhorias, mas cenário ainda é preocupante"

Negócios:

- "Mais empresas forçadas a parar por falta de chips"

- "Portugal cresce menos e deixa-se passar por Espanha"

- "Plano extra para salvar empresas só teve 4 adesões"

- "Jerónimo Martins destrona EDP como cotada mais influente no PSI-20"

- "Injeção de capital: Governo garante que vai cumprir contrato no Novo Banco"

- "Indústria: Corticeira Amorim muda modelo de governação"

- "Tecnologia: Inteligência artificial pode ajudar a justiça"

A Bola:

- "O outro lado da festa: Ajuntamento de milhares de adeptos do Sporting gera muitas críticas às autoridades"

- "As 7 virtudes do leão: Principais momentos e as grandes figuras"

- "Regresso do público não agrada a todos"

- "Governo e PSP na mira por falta de planeamento"

- "DGS aconselha testes a quem esteve nas ruas"

- "Presidente da República teme aumento de casos de covid daqui a 15 dias"

- "FC Porto: Grujic pode continuar com novo empréstimo"

- "Benfica: Dupla para o futuro"

- "Giro: Nelson Oliveira sobe ao pódio"

O Jogo:

- "E todos Amorim juntou: De Zico a Bruno de Carvalho, passando por Bruno Fernandes, multiplicaram-se as manifestações e, sobretudo, apelos à união"

- "Governo abre inquérito ao planeamento dos festejos"

- "FC Porto: João Mário: um lateral em ascensão"

- "I Liga: Público regressa no fim"

- "Benfica: destino traçado aos cinco anos: Viagem às origens de Gonçalo Ramos, no Olhanense"

- "Vitória de Guimarães-Famalicão (1-2): Ivo garante a permanência"

- "Braga: Custódio vale multa e duas interdições"

Record:

- "25 milhões. Campeão vai às compras: Leão planeia gastar dinheiro da Champions em reforços"

- "Festa no Marquês gera polémica"

- "Benfica: Ramos com mais minutos: Vieira e Costa definem 2021/2022"

- "FC Porto: Diogo Leite titular e de saída"

- "Público volta aos estádios: Última jornada com 10 por cento da lotação"

- "V. Guimarães-Famalicão (1-2): Fama salva-se"

- "SP Braga: Pedreira com 2 jogos de interdição"