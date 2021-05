Zona Militar da Madeira assinalou hoje o seu 185.º aniversário

A Zona Militar da Madeira assinalou hoje, dia 12 de Maio, o seu 185.º aniversário.

As celebrações que marcam esta data festiva foram singelas, mas mantiveram o simbolismo e a tradição.

As actividades tiveram início com a Cerimónia do Hastear da Bandeira Nacional, no Quartel-General da Zona Militar da Madeira, no Palácio de São Lourenço.

O programa comemorativo, que se realizará espaçado no tempo, integrará ainda a celebração de uma Eucaristia, pelo capelão da Zona Militar da Madeira, Alferes Marco Abreu, e um concerto da Banda Militar da Madeira.

Sobre a efeméride

A data desta efeméride teve a sua origem no dia 12 de Maio de 1509, data em que o Rei D. Manuel I enviou de Évora uma carta ao Senado do Funchal, com elevado significado para a criação de uma cultura de Defesa Nacional.

A Carta recomendava aos fidalgos cavaleiros, escudeiros homens e povo da cidade para se «proverem com armas, como convém, não bastando somente a boa vontade».