Director do Funchal Notícias alerta que MEDIARAM esquece imprensa digital

Emanuel Silva, director do Funchal Notícias, alertou hoje na Assembleia Legislativa da Madeira, para o facto de o Programa Regional de Apoios à Comunicação Social Privada – MEDIARAM esquecer a imprensa digital. O jornalista afirmou que este apoio “não foi pensado para órgãos de imprensa digitais”, assim como a própria Lei de Imprensa, a nível nacional, que “carecia de uma revisão”.

As declarações surgiram na audição parlamentar sobre o requerimento, da autoria do PSD, intitulado 'Apoios à Comunicação Social Privada'.

O director sugeriu uma revisão da portaria que regulamenta o MEDIARAM, com medidas como o “aditamento do critério de penetração do meio comunicação social (visualizações e acessos), premiando com 10%, no total do apoio, quem aumentasse as tiragens ou visualizações em relação ao ano civil anterior”, premiando desta forma o mérito do alcance do trabalho jornalístico.

O Diretor do Funchal Notícias defendeu ainda que sejam premiados “os órgãos de comunicação social com maior alcance nas comunidades emigrantes madeirenses” e um reforço das ajudas públicas para os órgãos on-line, que não gastam papel, evocando razões do foro ambiental. “A fixação de um limite mínimo de 60 mil euros anuais de apoio, valor mínimo para sustentar todos os encargos e despesas”, foi outro dos pedidos deixados aos deputados madeirenses.

O Funchal Notícias foi criado em 2014 com o propósito de ser um órgão de comunicação social assente apenas nas plataformas digitais, propriedade da empresa Letras de Coragem, Lda.. Tem dois trabalhadores efectivos e vários colaboradores voluntários e a recibo verde.