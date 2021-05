Há 20 anos, oito concelhos da Madeira estavam entre os mais pobres do país

Ha+a 20 anos, oito concelhos da Região estavam entre os mais pobres do país. A notícia que esteve em destaque na edição impressa do DIÁRIO de 12 de Maio de 2001 referia-se a "um estudo, do Instituto Nacional de Estatística, sobre o poder de compra concelhio, que englobou Portugal continental e as regiões autónomas, coloca oito dos onze concelhos da Madeira entre os 50 mais pobres do País, tendo como base o poder de compra."

De acordo com a notícia então publicada, na lista dos mais concelhos mais pobres do país, da Região, só ficavam de fora Funchal, Porto Santo e Santa Cruz. "Aliás, refira-se que, em relação à Madeira, a Calheta é mesmo o concelho com menos poder de compra do País. E (...) o Funchal é o único concelho que ultrapassa o índice 100 atribuído a Portugal no seu todo", acrescentava.

"Este estudo sobre o poder de compra concelhio teve em conta um total de 18 variáveis, nas quais se incluiu o imposto sobre veículo contabilizado pelas autarquias, o consumo doméstico de electricidade, o número de telefones fixos, o número de pessoas ao serviço de empresas, o valor dos prédios urbanos transaccionados em propriedade horizontal, o valor dos depósitos à ordem, os valores dos levantamentos nas caixas de multibanco, o IRS liquidado, etc."

Há 20 anos era também notícia a garantia da presença do Marítimo na Taça UEFA. "A derrota do Sporting, ontem, em Alvalade, frente ao Paços de Ferreira (3-1), coloca o Marítimo, automaticamente, na Taça da UEFA na próxima temporada. Seja qual for o resultado da final da Taça de Portugal, os ''verde-rubros" já asseguraram mais uma presença na Europa", noticiava o DIÁRIO, que acrescentava ainda que a Liga tinha condenado o Benfica a pagar 400 mil contos a Porfírio.



A morte de um taxista na sequência de um acidente aparatoso, a ida de Francisco Fernandes à África do Sul e de Miguel Albuquerque à Venezuela, assim como a criação de uma associação para imigrantes

