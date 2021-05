Vacina da Jansen vai facilitar a imunização de doentes acamados

Miguel Albuquerque está confiante de que a meta prevista para a Região ter imunidade de grupo será alcançada.

O líder do executivo madeirense mostrava-se especialmente satisfeito por terem já sido administradas 109 mil doses da vacina contra a covid-19.

O momento foi também aproveitando para dar conta de que as pouco mais de mil doses da Jansen que deverão chegar às Madeira ainda este mês servirão para vacinar alguns doentes acamados, facilitando, deste modo, toda a logística que está associada ao processo de imunização deste público alvo, uma vez que a proteção é conferida com apenas uma dose do fármaco.