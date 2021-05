'Leões' com saldo positivo de 16 pontos nos últimos 10 minutos

O Sporting 'transformou' duas derrotas e seis empates em vitórias e dois desaires em igualdades depois dos 80 minutos na I Liga de futebol, para um saldo positivo de 16 pontos, descontando os dois triunfos que deixou fugir.

Os últimos 10 minutos de jogo, mais os descontos, foram férteis em emoções ao longo da época para toda a 'família leonina', que teve quase sempre razões para 'rir por último', não se livrando, ainda assim, de dois dissabores na caminhada rumo ao título.

Das oito vitórias conseguidas perto do final, em duas o Sporting estava a perder aos 80 minutos, por 1-0, curiosamente nos dois jogos com o Gil Vicente.

Em casa, num jogo da primeira ronda disputado após a quinta, Sporar (82 minutos), Tiago Tomás (84) e Pedro Gonçalves (90+6) deram o triunfo ao Sporting e, em Barcelos, à 18.ª, valeu um 'bis' do capitão Coates (83 e 90+1).

Nos outros seis triunfos 'tardios', o Sporting seguia empatado, o que aconteceu face a Santa Clara (2-1 fora, à quinta jornada), Farense (1-0 em casa, à 10.ª), Benfica (1-0 em casa, à 16.ª), Tondela (1-0 fora, à 23.ª), Sporting de Braga (1-0 fora, à 29.ª) e Nacional (2-0 em casa, à 30.ª).

Destaque para o brasileiro Matheus Nunes, que saltou do banco para selar as importantes vitórias na receção ao rival Benfica, aos 90+2 minutos, no reduto do Sporting de Braga, aos 81, num jogo em que o Sporting estava reduzido a 10 desde os 18.

Por seu lado, Pedro Gonçalves decidiu nos açores, aos 81 minutos, Sporar, que em janeiro partiu para Braga, resolveu a receção ao Farense, com uma grande penalidade, aos 90+1, Tiago Tomas a visita ao Tondela, aos 81, e Feddal e Jovane Cabral, respetivamente aos 83 e, de penálti, aos 90+2, a receção ao Nacional.

Os empates conseguidos após os 80 minutos aconteceram na receção ao FC Porto (2-2, à quarta jornada) e ao Belenenses SAD (2-2, à 28.ª), neste último caso numa recuperação de dois golos, já que os 'azuis' ganhavam por 2-0 desde os 54.

O argentino Vietto (87 minutos), que deixou cedo o plantel, marcou os 'azuis e brancos', enquanto Coates (83) e Jovane Cabral (90+6), este último na conversão de uma grande penalidade, resgataram a invencibilidade face ao conjunto de Petit.

Nestas contas, não entra a receção ao Santa Clara (2-1, à 22.ª jornada), um jogo que o Sporting venceu graças a um golo de Coates, aos 90+3 minutos, mas que liderava por 1-0 à entrada dos 80 -- os açorianos empataram por Rui Costa, aos 84.

Apenas os últimos minutos das visitas aos minhotos Famalicão (2-2, à nona jornada) e Moreirense (1-1, à 25.ª) foram 'amargos' para os 'leões', ao sofrerem os golos do empate nesta fase, por Jhonata Robert (89) e Walterson (90), respetivamente.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.