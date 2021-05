Belenenses SAD vence fora Tondela e fica a dois pontos de zona europeia

O Belenenses SAD colocou-se hoje provisoriamente a dois pontos dos lugares de qualificação para as competições europeias, ao vencer fora o Tondela, por 3-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol.

Mario González (02 minutos) ainda colocou o Tondela em vantagem, mas Cassierra (20 e 60) e Miguel Cardoso (39), de grande penalidade, deram o triunfo aos 'azuis', que interromperam uma série de quatro jogos sem vencer fora.

Com este resultado, o Belenenses passou a somar 40 pontos, os mesmos de Moreirense e Santa Clara e a dois do Vitória de Guimarães, que é sexto, com menos um jogo, e está na última vaga de qualificação para a Liga Conferência Europa, enquanto o Tondela tem menos quatro pontos do que os lisboetas.