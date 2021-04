Funchal Folk - Arraial do Mundo alcança certificado nacional

Realizou-se, no dia 27 de Março do corrente ano, mais uma Assembleia-Geral da Associação CIOFF Portugal (CIOFF - Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais), na qual participou o Grupo de Folclore MonteVerde, organizador do “Funchal Folk - Arraial do Mundo”.

Nesta mesma data realizou-se, também, uma reunião da Associação CIOFF Internacional, na qual o referido festival foi certificado, tornando-se dessa forma no 12.º Festival CIOFF a nível nacional e no primeiro a ter lugar na Ilha da Madeira, sendo 10 no Território Continental, um nos Açores e um na Madeira.

Desde a realização da “I Gala Internacional de Etnografia e Folclore Manuel Ferreira Pio”, em 2011, passaram já pelo palco deste certame cerca de 1.500 pessoas, integrantes de grupos das diferentes regiões de Portugal e de 22 outros países, muitos dos quais nunca antes vistos, e que difundiram brilhantemente as suas culturas e tradições através das apresentações aos madeirenses e turistas visitantes da cidade do Funchal.

O Grupo de Folclore MonteVerde encontra-se associado ao CIOFF desde 2013, sendo que em 2016 iniciou o processo de candidatura da referida Gala a Festival CIOFF. As avaliações foram três, tendo ocorrido entre os anos de 2017 e 2019 e todas elas sido positivas. Uma das principais regras desta Associação (CIOFF) é a permanência de, pelo menos, 5 grupos internacionais durante 5 dias, sendo as despesas de alojamento, alimentação e transportes durante este tempo, integralmente suportadas pelo grupo organizador do festival.

No ano de 2018, integrado nas comemorações do Dia da Cidade do Funchal, nasceu o “Funchal Folk - Arraial do Mundo”, sendo a já referenciada Gala de Etnografia e Folclore realizada na Praça do Povo e que é o principal evento deste festival.

Assim, e com a atribuição desta chancela de qualidade, o “Funchal Folk - Arraial do Mundo” traz uma maior dinamização ao Funchal, impondo-se como um dos eventos a destacar no rico cartaz turístico e cultural que a cidade tem para oferecer a quem nela vive e a quem a visita.

O Grupo de Folclore MonteVerde fez questão de agradecer todos aqueles que tornaram possível a conquista do certificado nacional por parte do evento “Funchal Folk - Arraial do Mundo”.

"Não podemos deixar de agradecer as todas as pessoas e instituições que são nossos parceiros neste evento e que nos apoiaram ao longo de todo este percurso, em especial à Câmara Municipal do Funchal, ao Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, à Câmara Municipal de São Vicente e ao INATEL, pois sem eles a realização deste festival não seria possível", adianta a colectividade.