Segurança Social atribui 1,5 milhões de euros à Fundação Aldeia da Paz

O Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM, IP-RAM), vai atribuir cerca de 1,5 milhões de euros à Fundação Aldeia da Paz.

A atribuição deste valor foi recentemente aprovada em Portaria do Governo Regional (n.º 158/2021) e destina-se, no âmbito de um acordo de cooperação, a comparticipar os encargos orçamentais decorrentes do funcionamento daquela Instituição Particular de Solidariedade Social como casa de acolhimento, função que é desenvolvida de forma permanente pela mesma.

No âmbito do acordo serão comparticipados os encargos de quatro anos: 2021, 2022, 2023 e 2024.