Apelos à paz na Irlanda do Norte após manifestação em Belfast

O ministro britânico para a Irlanda do Norte e a polícia da Irlanda do Norte apelaram hoje à calma, após uma manifestação numa área lealista de Belfast que degenerou.

Oito polícias foram feridos na sexta-feira à noite depois de terem sido atingidos por tampas de esgotos, tijolos e dispositivos incendiários na zona de Sandy Row, da capital sul da Irlanda do Norte, disse a polícia irlandesa através de um comunicado.

Sete pessoas foram presas no local, com relatos dos meios de comunicação social a apontarem para até 200 manifestantes lealistas, na sua maioria jovens.

"Apelo a todos os envolvidos para que cessem imediatamente este comportamento angustiante", disse Simon Walls, oficial da polícia da Irlanda do Norte, na mesma declaração.

"As comunidades locais não querem cair no passado", acrescentou, referindo-se às três décadas de agitação que ensanguentaram a província britânica. "Eles merecem viver em bairros seguros e pacíficos", prosseguiu.

O ministro britânico para a Irlanda do Norte, Brandon Lewis, também condenou a violência, classificando-a como "totalmente inaceitável".

"A violência nunca é a resposta. Não tem lugar na sociedade", acrescentou no Twitter, apoiando "plenamente" o apelo da polícia à calma.

Os incidentes surgem no meio de um crescente descontentamento na Irlanda do Norte sobre as consequências de Brexit, que tem vindo a ser plenamente implementado desde 01 de janeiro.

Os unionistas, apoiantes da permanência do Reino Unido, rejeitam o protocolo negociado entre Londres e Bruxelas que introduz controlos sobre os bens que chegam à Irlanda do Norte provenientes da Grã-Bretanha.

O protocolo destina-se a impedir o regresso de uma fronteira entre a província britânica e a República da Irlanda (um membro da UE), o que poderia minar o acordo de paz alcançado em 1998.

As tensões também aumentaram esta semana na sequência de uma decisão controversa de não processar 24 membros do partido Sinn Fein, que defende a reunificação com a Irlanda, por terem assistido ao funeral de um ex-militar do Exército Republicano Irlandês (IRA), apesar das restrições em vigor contra o coronavírus.

Os unionistas pediram a demissão da vice-primeira-ministra republicana, Michelle O'Neill, que se encontrava entre cerca de 1.800 pessoas que vieram prestar a sua última homenagem a Bobby Storey, em junho de 2020, de acordo com relatos dos meios de comunicação social.