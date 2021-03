Despiste na via rápida causa danos

Um carro despistou-se hoje na via rápida, na zona da Ponte dos Frades, no sentido Câmara de Lobos-Funchal, o que provocou algum congestionamento no trânsito.

Não houve registo de feridos, apenas danos materiais no automóvel.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram chamados ao local devido a uma suspeita de incêndio na viatura, o que não se verificou.

A PSP tomou conta da ocorrência.