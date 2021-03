PSD quer alargar carreira de enfermagem às estruturas residenciais para idosos

Numa iniciativa realizada hoje, a deputada Cláudia Perestrelo anunciou que, para o efeito, a bancada social-democrata vai dar entrada de um projecto de Proposta de Lei à Assembleia da República, tendo referido que esta medida será muito importante”, não só para “valorizar” o trabalho dos enfermeiros naquelas unidades, de gestão pública, como também para facilitar a contratação destes profissionais de saúde, melhorando de "forma muito significativa os cuidados que são prestados nas estruturas residenciais para idosos”

"Nós sabemos que, com a pandemia, as carências nestas estruturas agudizaram-se” em termos de recursos humanos, afirmou a deputada, salientando que, “quer pelas contingências, quer pelas medidas de segurança que foram impostas, houve necessidades que vieram ao de cima”.

Além disso, realçou, são muitas as dificuldades com que a Segurança Social se depara na contratação de profissionais para aquelas unidades, pelo que o PSD espera conseguir, com esta medida, “tornar mais atrativos estes estabelecimentos, que, para além de darem uma resposta social muito importante, prestam também cuidados de saúde aos seus residentes”.

Ou seja, sublinhou, “por um lado, satisfazemos as necessidades dos profissionais, que veem a sua carreira reconhecida, e têm, assim, a hipótese de desenvolver todo o seu percurso profissional nestas estruturas, se assim for o seu desejo, e, por outro, damos a possibilidade às estruturas residenciais de criarem os seus quadros próprios, com profissionais motivados, que prestem cuidados de saúde de qualidade”.