Personal trainers e profissionais de 'fitness' perderam 50% dos clientes

Os 'personal trainers' e profissionais de fitness perderam 50% dos seus clientes e uma média de 832 euros na quebra de lucros com o 2.º confinamento, revela ontem um inquérito feito pela Fixando.

Dos inquiridos, 69% assume um impacto devastador, de tal forma que 71% teve de alterar a sua forma de trabalhar, 64% perdeu clientes e 21% viu-se obrigado a reestruturar o seu negócio, segundo um inquérito que decorreu entre 31 de Março e 5 de Abril junto de 4.800 profissionais do sector a actuar em Portugal.

Cerca de um terço dos profissionais do sector (36%) explicaram ainda que "não conseguirão recuperar do impacto do confinamento tão cedo, com expectativas entre seis meses a um ano, e uma demora entre um a dois anos para voltarem a obter os lucros que tinham antes da pandemia", refere a Fixando num comunicado ontem divulgado.