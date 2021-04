Obra fotográfica de João Pestana vai ser exposta em Câmara de Lobos

A retrospectiva da obra fotográfica de João Pestana, esta tarde inaugurada no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, deverá passar também por Câmara de Lobos.

Sendo esta uma exposição temporária que ficará patente ao público, no Funchal, até ao mês de Julho, o presidente do Governo Regional já ‘ordenou’ que a mesma venha depois a ser também exibida em Câmara de Lobos.

“Uma vez que a exposição [no Funchal] acaba em Julho”, sugeriu esta tarde que venha entretanto “a ser transferida para a Casa da Cultura de Câmara de Lobos”, por entender ser um espaço com “dimensão para ser lá instalada durante largos meses”. Além disso, “Câmara de Lobos merece” também pela “dimensão turística importante” que representa no contexto regional e por fazer parte da obra deixada pelo fotógrafo madeirense, reconhecido a nível nacional e internacional, que chegou a ser, a dada altura, o decano da arte na Madeira.

Sobre a exposição que visitou esta tarde, destacou a “dimensão humana e histórica muito forte” complementada com a “dimensão artística” patente nas fotografias de João Pestana.

Nomeadamente no que diz respeito a Câmara de Lobos e à Zona Velha da Cidade do Funchal, locais muito fotografados por João Pestana, “um artista de corpo inteiro” que dedicou “toda a sua vida à arte”, sublinhou.

Na opinião de Albuquerque, a exposição temporária a partir de amanhã e até Julho patente no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s “tem imperativamente de ser visitada por quem gosta de cultura e quem gosta de conhecer aquilo que se fez durante o século XX na nossa terra”.