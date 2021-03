Mulher transportada de urgência para a Madeira

Uma mulher com cerca de 40 anos foi transportada de urgência do Porto Santo para a Madeira, no helicóptero da Força Aérea Portuguesa, esta tarde.

Ao que foi possível apurar, a vítima engoliu um objecto e teve de ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para que o retirassem.

O transporte por terra foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e Sapadores de Santa Cruz.